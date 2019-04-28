Bursa'da gol sesi çıkmadı

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, disiplin talimatlarına göre 4-12 maç arasında cezayla karşı karşıya.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Başakşehir maçında alınacak galibiyetle şampiyonluk turu atacaklarını ifade etti.

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Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında son anda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söylerken, Volkan Demirel'in tepkisine de yanıt verdi.