Bursa'da kaptan Batalla antrenma çıktı

Cenk Tosun: Herkes benim nasıl bir futbolcu olduğumu görecek

Fatih Altaylı: Cenk'e kimse 20 milyon euro vermez

Lens'ten Robben'e: Burada bizim borumuz öter

1 Fenerbahçe'ye Meksikalı sol bek Devre arasında kadrosuna bir sol bek katmayı düşünen Fenerbahçe, Porto'dan Layun'u gündemine aldı.

2 Galatasaray'da 2 futbolcu kadroya alınmadı Galatasaray'da Fatih Terim, De Jong ve Latovlevici'nin ardından Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ı da takımda istemiyor. 2 futbolcu Antalya kampının kadrosuna alınmadı.

3 Cenk Tosun İngiltere'ye gitti Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'ye 6 valiz ve 1 turşu bidonuyla gitti.

4 Fikret Orman transfer sinyali verdi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk'in gitmesinin ardından forvet transferine yöneldiklerini söyledi.

5 Giuliano: Şampiyon olunca gitar çalacağım Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, sezonu şampiyon olarak bitirmeleri halinde kutlamalarda gitar çalabileceğini söyledi.

6 Fenerbahçe'den Sturridge atağı Sezon başında Premier Lig'den Janssen'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Sturridge'i sezon sonuna kadar kiralamayı düşünüyor.

7 Sneijder Katar'a transfer oldu Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar ekibi Al Gharafa'ya transfer oldu.

8 Lens'ten Robben'e: Burada bizim borumuz öter Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Lens, vatandaşı Robben'e seslendi ve "Bizim stadımızda patron biziz. Orada bizim borumuz öter." dedi.

9 Fatih Altaylı: Cenk'e kimse 20 milyon euro vermez Fatih Altaylı'nın Cenk'in transferinden önce söylediği "Cenk'e kimse o parayı vermez, bu transfer yalan" sözleri, sosyal medyada oldukça çok paylaşıldı.