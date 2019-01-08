Futbolcu adaylarını spor medyasının usta isimleri ve futbolcu abileriyle buluşturan panel, “Fitbol Dergi ile Futbol Sohbetleri”nin ikincisi, “Bursa’da Kaptanlar Topraktan Yetişiyor” başlığı altında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda, Bursasporlu genç futbolcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

FİTBOL DERGİ YAZARLARI VE ALTYAPIDAN YETİŞEN FUTBOLCULAR KATILDI

Panele, Fitbol Dergi yazarları Okay Karacan ve Mehmet Ayan’ın yanı sıra Bursaspor alt yapısından yetişen Serdar Kurtuluş ve şu sıralar kariyerini Japonya’da sürdüren Eren Albayrak katıldı. Ayrıca panelde Kafa Grup Genel Müdürü Mert Çanga, Fitbol Dergi Yayın Yönetmeni Can Durukan, Bursaspor yöneticileri ve alt yapı antrenörleri de hazır bulundu.

Panel süresince Okay Karacan ve Mehmet Ayan’dan spor medyasına dair eşsiz anıları dinleyen Bursasporlu futbolcu adayları, Eren Albayrak ve Serdar Kurtuluş’tan da kariyer tüyoları aldılar. Panelin ilk 1 saatlik kısmında moderatör Elif Bekfelavi’nin yönetiminde konuşmacılar, Bursaspor’un ülke futbolu için önemi ve alt yapı konusundaki uzmanlığına dair fikirlerini belirtirken, ikinci saatlik kısımda ise genç futbolcu adaylarının sorularına yer verildi.

100'DEN FAZLA GENÇ FUTBOLCU ADAYI YER ALDI

100’ü aşkın genç futbolcu adayının katıldığı panel sonrası, konuşmacılarla hatıra fotoğrafı da çektiren Bursasporlu yetenekler, Fitbol Dergi’nin son sayısını almayı da ihmal etmedi. Panel boyunca sorduğu yerinde sorularla Serdar ve Eren abilerini terleten genç futbolcu adaylarının sorduğu sorular arasında en dikkat çekici olanı ise; “Hocanız size bağırdığında o baskıyı nasıl kaldırıyor ve o durumla nasıl mücadele ediyorsunuz?” sorusu oldu.

Bu soruya Serdar Kurtuluş, “Hiçbir hocam bana henüz bağırmadı” yanıtını verirken, Eren Albayrak, “Hocan sana bağırdığı zaman kulübeye doğru bakma” şeklinde bir tavsiyede bulundu.

2 saati aşkın süren panel boyunca Bursaspor alt yapısında forma giyen genç futbolcu adayları, medya ve sosyal medya ilişkilerinden, kariyer planlarına kadar pek çok konu hakkında büyüklerinden tavsiyeler dinledi.

Panel sonunda Kafa Grup Genel Müdürü Mert Çanga, Bursaspor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Akbaş’a plaket verdi. Yaptıkları ev sahipliğinden ötürü kulübe teşekkür eden Mert Çanga, Fitbol Dergi ile Bursaspor arasında bu panelle kurulan köprünün daha da ilerlemesi için başka projeler de yapacaklarını belirtti.