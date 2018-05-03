Bursalı futbolcular F.Bahçe maçı öncesi idmana çıkmadı

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Çağlar Söyüncü Arsenal'e transfer oluyor Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Freiburg forması giyen eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transfer olacağını söyledi.

2 Yıldırım Demirören: Borç 7 milyar liraya ulaştı TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 kulübün toplam borcunun 7 milyar liraya ulaştığını söyledi. Demirören, "Her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor. Amacımız kulüplerimizi rahatlatmak" dedi.

3 Galatasaray'ın hedefinde Chiellini var Şampiyon olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, Juventus'un başarılı stoperi Chiellini'ye teklif yapacak.

4 Aykut Kocaman: Sahaya çıkıp finali kutlayacağız Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Beşiktaş maça çıkmazsa sonuna kadar hakettiğimiz finali kutlayacağız" dedi.

5 Roma'yı hakem yaktı Liverpool'un Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı maça hakem Damir Skomina'nın kararları damga vurdu.

6 Dursun Özbek yeniden aday oluyor Bir önceki seçimde koltuğu Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, yeniden aday olmaya karar verdi. Özbek, takımı etkilememek için sezon sonuna kadar lansman yapmamayı düşünüyor.

7 Roma'dan Salah'a mesaj var Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'a elenen Roma, eski oyuncusu Salah'a finalde başarı diledi.

8 Roma kazandı finale Liverpool çıktı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı eleyen Liverpool, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

9 Arda Turan antrenmana çıkmadı Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen Arda Turan, bugünkü antrenmanda yer almadı.