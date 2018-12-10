Bursalı Lima'dan Fırat Aydınus'a: Senin için fazlayım

Bursaspor-Antalyaspor maçında Lima, kendisine sarı kart gösteren Fırat Aydınus'a tepki göstermiş ve daha sonra Aydınus'un Lima'ya tepkisi sosyal medyada gündem olmuştu.

Lima, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Allano Lima, Fırat Aydınus ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve "Ben ormandan gelen bir aslanım. Senin arka bahçen için çok fazlayım" ifadelerini kullandı.

Lima, "Bunu benim mahallemde yapsaydın, neler olacağını görürdün" şeklindeki paylaşımını ise bir süre sonra kaldırdı.