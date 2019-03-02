Bursaspor 3 ay sonra son dakika golüyle kazandı

Sivasspor, 6. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Bursaspor, 19. dakikada Abdullahi Shehu ile eşitliği sağladı.
Mücadelenin ilk yarısı bu gollerle 1-1 sona erdi. Bursaspor, 62. dakikada Diafra Sakho ile bir penaltıdan faydalanamadı. 62. dakikada Henri Saivet, Bursaspor'u öne geçirdi. Sivasspor, 89'da Delvin N'Dinga ile eşitliği sağladı. 90+6. dakikada Aytaç Kara, galibiyeti Bursaspor'a getirdi.
Bursaspor, bu galibiyetle birlikte 3 ay ve 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi ve puanını 27'ye yükselterek ateş hattından çıktı. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
Gelecek hafta Bursaspor, Ankaragücü'nün konuğu olacak. Sivasspor ise sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.