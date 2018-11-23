Bursaspor 5 eksikle Akhisar'a gitti

Bursaspor'da Akhisarspor maçının kafilesi belli olurken 5 oyuncu kafilede yer almadı. Yolculuk öncesinde ise yeşil beyazlı futbolcular Akhisar'a galibiyet için gittiklerini belirtti

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor - Bursaspor maçı için yeşil beyazlı kafile, karayoluyla Akhisar'a hareket etti.

Bursaspor'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Bogdan Stancu, Furkan Soyalp ve Jires Kembo'nun yanı sıra kart cezalısı Allano Lima yer almadı. Yolculuk öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan oyuncular ise Akhisar'a galibiyet için gittiklerini söyledi.