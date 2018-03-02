Bursaspor, 9 maç sonra kazandı

Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı golle saç baş yolduran Lens, "Üstümde baskı var. Bir gol atsam rahatlayacağım" dedi.

Lens: Bir gol atsam her şey düzelecek

Son olarak Giresunspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, "Soyadım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim" diyerek teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Volkan Demirel, hakemlerin derbide Fenerbahçe'nin hakkını yediğini, bu duruma dayanamayıp isyan ettiği için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Fransa'nın Val-de Reuil kentinde bugün başlayan 2018 INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metrede mücadele eden milli sporcu Muhsine Gezer, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Fikret Orman derbi sonrası takımı ziyaret etti

Fenerbahçe derbisinin ardından takımı ziyaret eden Fikret Orman, siyah-beyazlı futbolculara " Son düzlüğe giriyoruz. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.