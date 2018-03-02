Bursaspor, 9 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
TEK GOL STANCU'DAN GELDİ
Bursaspor'a kritik galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 76. dakikasında Bogdan Stancu'dan geldi. Pablo Batalla'nın asistiyle golle buluşan Stancu, Bursaspor'u rahatlatan gole imzayı attı.
BURSASPOR 9 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonucun ardından Bursaspor, 9 maçın sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 30'a çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Üst sıralara tırmanma şansını kullanamayan Kayserispor ise 38 puanla 5. sırada kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.