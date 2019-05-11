Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

1 Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'le her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom, lig biter bitmez Hollandalı futbolcunun transferini resmen duyuracak.

2 Slimani'nin yeni durağı Sporting Lizbon Portekiz basını, Sporting Lizbon'un Fenerbahçe'nin fiyasko transferi İslam Slimani için Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

3 Ç.Rizespor'dan taraftara çağrı: 90 dakika susmayın Yarın evinde G.Saray'ı konuk edecek olan Ç.Rizespor'da tek hedef galibiyet. Kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kritik maç öncesi taraftarını ve futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

4 Tarihin en pahalı atı: Frankel Çıktığı 14 yarışın hepsini kazanan şampiyon at Frankel, tam 110 milyon euro değerinde. Atın sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah ise Frankel sayesinde servetine servet kattı.

5 Fatih Terim'in Ç.Rizespor maçı 11'i netleşti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ç.Rizespor maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Terim, cezalı Belhanda'nın yerine Badou Ndiaye'yi oynatacak.

6 Karius yine İngiltere'de dalga konusu oldu Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının ardından İngilizlerin aklına bir kez daha Karius geldi. Hatırlanacağı gibi Alman kaleci geçen yılki finalde büyük hatalar yapmıştı.

7 Oğuzhan Özyakup yeni bir başlangıç yapacak Beşiktaş'ta taraftarlarla arası açılan ve gözden düşen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda yeniden doğmak için radikal kararlar aldı. Ozzie, kaptanlığı Burak'a, 10 numarayı ise Ljajic'e verecek.

8 Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için genç futbolcu araştırması yapan Tuncay Şanlı'ya, "Bu forma için senin gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" diyerek talimat verdi.

9 Skrtel Fenerbahçe'den ayrılıyor Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sarı-lacivertli ekibin 1 yıllık teklifini reddetti. Deneyimli futbolcu sezon sonu takımdan ayrılacak.