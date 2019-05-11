Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

Haftalardır galibiyete hasret kalan ve küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren Bursaspor, Antalya'da tek gollü galibiyet elde ederek altın değerindeki bir üç puan aldı.
Yeşil beyazlılar, Chedjou'nun golüyle Antalya'dan1-0 galip ayrıldı ve ligde kalma umudunu canlı tuttu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 16. dakikada sağ kanattan Saivet’in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou’nun kafası ağlara gitti. 0-1 20. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar’ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet’in vuruşu yandan auta gitti. 45. dakikada Umut Nayir’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti.
İKİNCİ YARI
49. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara’nın sert şutunu kaleci Boffin çıkardı. 55. dakikada Aytaç Kara’nın kafayla pasında topla buluşa n Umut Nayir’in gelişine zayıf vuruşu kalecide kaldı. 69. dakikada Shehu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Allano Lima’nın sert şutunu kaleci kurtardı. 71. dakikada Allano Lima’yı düşüren Cissokho, ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 81. dakika da sağ kanattan Amilton’un ortasına altı pas içinde Serdar Özkan’ın ayak koyduğu top az farkla auta çıktı.