Beşiktaş, Bursa'da 2 puan bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında depasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ ATTI BURSA GERİ DÖNDÜ

Maça Bursaspor taraftarının desteğiyle hızlı başladı. Ancak 13. dakikada konuk takım, öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Negredo'nun pasıyla Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Adriano, güzel bir vuruşla muhteşem bir gol attı ve takımını öne geçirdi. Adriano böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Golden sonra kontrolü elden bırakmayan ve uzun süre rakibine fırsat vermeyen Beşiktaş vardı. Ancak ev sahibi ekip üst üste duran toplar kazandığı 37. dakikada eşitliği yakaladı. Yusuf'un ortasında Titi kafayı vurdu, Negredo'nun müdahalesi yetmedi ve skora beraberlik geldi.

İlk yarının uzatma anlarında ev sahibi ekip Yusuf Erdoğan'ın bireysel çabasıyla öne geçti. Genç yıldız, 2 kişiyi ekarte ederek sağ taraftan topla Beşiktaş ceza sahasına girip topu kale çizgisi önüne çıkarmak istedi. Defanstan dönen topu Yusuf Erdoğan kafayla doldurdu ve Delarge'nin vuruşunda Bursaspor öne geçti.

NEGREDO BERABERLİĞİ YAKALADI

2. yarıya Bursaspor gol kaçırarak başladı. Ancak 50. dakikadan sonra Beşiktaş, çok net 2 fırsat yakaladı. Önce Lens'in ardından da Love'un yakın mesafeden vuruşlarında Harun inanılmaz iki kurtarışa imza attı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Caner'in ortasında Negredo çok iyi yükseldi ve skora dengeyi getirdi. Karşılaşma da bu skorla 2-2 sona erdi.