Bursaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

40' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken 0-0 beraberlik devam ediyor.

31' Bursaspor gole yaklaştı. Furkan ceza sahasına girdi. Vida son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

25' Topla daha fazla oynayan Beşiktaş, pozisyon üretmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar bu dakikaya kadar duran toplarla etkili oldu.

15' Beşiktaş rakip yarı alanda ayağa paslar yaparak Bursaspor savunmasında boşluk arıyor.

11' Tolgay'ın ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

10' Bursasporlu Lima, Karius ile karşı karşıya kaldı. Karius çok kritik bir kurtarış yaptı.

5' Mücadelenin ilk bölümüne iki takım da gergin başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'la karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe önemi puanlar kaybetti. Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek ve Bursaspor deplasmanından zaferle ayrılmak istiyor.

İLK 11'LER

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo