Bursaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Kadrosunu Vagner Love'la güçlendiren Beşiktaş, seri galibiyetler peşinde.

Süper Lig'in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, Bursaspor'u da mağlup ederek puanını 39'a çıkartmayı hedefliyor.

Başakşehir ve Alanyaspor'a mağlup olan Bursaspor ise kötü gidişe dur demek istiyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor



Harun

Shehu

Ekong

Titi

Barış

Aziz

Badu

Yusuf

Kembo

Stancu

Sow



Beşiktaş



Fabri

Gökhan

Pepe

Vida

Adriano

Medel

Tolgay

Quaresma

Talisca

Lens

Negredo