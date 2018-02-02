Bursaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Kadrosunu Vagner Love'la güçlendiren Beşiktaş, seri galibiyetler peşinde.
Süper Lig'in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, Bursaspor'u da mağlup ederek puanını 39'a çıkartmayı hedefliyor.
Başakşehir ve Alanyaspor'a mağlup olan Bursaspor ise kötü gidişe dur demek istiyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bursaspor
Harun
Shehu
Ekong
Titi
Barış
Aziz
Badu
Yusuf
Kembo
Stancu
Sow
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Vida
Adriano
Medel
Tolgay
Quaresma
Talisca
Lens
Negredo