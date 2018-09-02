Bursaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALABİLİR

Siyah-beyazlı ekipte Bursa'da gözler yeni transferlerde olacak. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran'a teslim eden Tolga Zengin'in durumuna göre Şenol Güneş'in kaledeki tercihi belli olacak.

Güneş'in görev vermesi halinde Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius ve Torino'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Süper Lig'de sezona üst üste aldığı iki galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor'a evinde 3-2 yenildi. Beşiktaş bu sonucun ardından Vodafone Park'ta oynanan lig maçlarındaki yenilmezlik unvanını da kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Muhammed, Burak, Barış, Ertuğrul, Latovlevici, Furkan, Lima, Aytaç, Yusuf, Saivet, Stancu

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Pepe, Adriano, Necip, Medel, Quaresma, Tolgay, Caner, Negredo