Bursaspor çıkış peşinde

Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Samet Aybaba, ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını aktardı.

Milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini belirten Aybaba, "Oyuncularımızın iştahı çok iyi. Çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Mental olarak da birçok şeyi halletmeye çalıştık. Takım olarak hazırız." dedi.

"Deplasmanda kolay yenilen bir takım değiliz"

Samet Aybaba, Aytemiz Alanyaspor'un kendi sahasında çok etkili bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kenarları çok iyi kullanıyorlar, yandan gelen toplarla ceza sahası içinde becerisi çok yüksek santrforları Cisse'yi buluşturuyorlar. Takım halinde 'Bunu nasıl engelleriz' diye çalıştık. Savunmada birtakım zaafları var, bunlara yönelik çalışma gerçekleştirdik. Deplasmanda kolay yenilen bir takım değiliz. Dirençli, iyi bir takımız. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkmak istiyoruz. Oyuncularımız da inançlı. Kazanırsak çok önemli bir ivmeyi atlamış olacağız ama kaybetmemek de bizim için önemli."

Abdullahi Shehu'nun sakatlığı konusunda da bilgi veren Samet Aybaba, "Ayağında sakatlığı var, bu maçta kadroda olmayacak. Sakho'nun da belinde ve başında bir sorunu var. Yarın da Alanya'da bir idman yapacağız. Eğer kadroda yer alırsa orada kontrol edip, durumuna bakacağız. Şu an kadroda yer alıp almayacağı belli değil." diye konuştu.