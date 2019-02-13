Bursaspor: En fazla yerli futbolcuyu biz oynattık

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde, "Spor Toto Süper Lig’de sezon başından beri oynadığımız tüm müsabakalarda yerli oyunculara en fazla şans veren kulübüz." açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, ligde geride kalan 21 haftada 11 bin 518 dakika ile Türk oyuncuların en fazla süre aldığı takımın Bursaspor olduğu belirtildi.

Maçlarda oynama şansı bulan 16 oyuncuyla da bu sezon yerli futbolcu oynatan kulüplerin başında Bursaspor'un geldiği kaydedilen açıklamada, "Altyapımız olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden, A Takım geniş kadromuzda 16 oyuncu yer alıyor ve takımımızın yaş ortalaması ise 22,5'tir. Ayrıca tüm Spor Toto Süper Lig maçlarına ortalama 7 Türk oyuncuyla çıkıyoruz. Beraberinde, bu 7 oyuncunun 2,5'i altyapı kökenlidir." ifadeleri kullanıldı.