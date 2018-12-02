Ensonhaber.com'a dön

Bursaspor evinde Erzurumspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, evinde 6 maçtır yenilmeyen BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Yorum Yap

Bursaspor evinde Erzurumspor'u yendi

BB Erzurumspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bursaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadele, Bursa Atatürk Stadı'nda oynandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Umut Meraş ile 60. dakikada Iasmin Latovlevici'den geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45+2. dakikada Aurelien Chedjou kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son 6 maçında aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yükselişe geçen BB Erzurumspor ise yıkıldı ve 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM