Bursaspor evinde Erzurumspor'u yendi

BB Erzurumspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bursaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadele, Bursa Atatürk Stadı'nda oynandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller, 36. dakikada Umut Meraş ile 60. dakikada Iasmin Latovlevici'den geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45+2. dakikada Aurelien Chedjou kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 19 puana yükseldi. Son 6 maçında aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle yükselişe geçen BB Erzurumspor ise yıkıldı ve 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.