Bursaspor evinde Göztepe'yle berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Paul Le Guen'in takımı Bursaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe mücadele etti.

KAZANAN ÇIKMADI

Her iki takımda da galibiyet için önemli fırsatlar yakalarken, son vuruşlarda isabet sağlanamayınca pozisyonlar değerlendirilemedi ve puanlar paylaşıldı.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Özellikle uzatmalarda ev sahibinin file bekçisi Harun Tekin, Gouffran'ın pozisyonunda yüzde yüz golü çıkarmasını bildi.

Beto da tehlikeler büyümeden kalesini savundu Alınan bu sonucun ardından Buraspor puanını 18 yaparken Göztepe de 18 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında yeşil beyazlılar sahasında Karabükspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ise evinde Akhisarspor'u ağırlayacak