Bursaspor evinde Yeni Malatyaspor'u elinden kaçırdı

Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Trabzonspor evinde Ç.Rizespor'a 4 attı Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Ç.Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup etti ve son 5 maçında 4. galibiyetini aldı. Mücadeleye, 2 gol atan Abdülkadir Ömür damgasını vurdu.

2 Galatasaray-Sivasspor - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Sivasspor'u konuk ediyor.

3 Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi Ligde 10 maç üst üste kazanan Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Sarı-kırmızılı ekip, derbiden 84-74 galip ayrıldı.

4 Taraftardan Mustafa Cengiz'e: İstifa et Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği basket maçı öncesinde Ali Koç'la buluşan Mustafa Cengiz'e, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyükİepki geldi.

5 Trabzon'da Rize Emniyet Müdürü için koreografi Trabzonspor taraftarı, geçtiğimiz haftalarda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı. Bordo-mavili takımın taraftarları, Verdi anısına bir koreografi yaptı.

6 Olcay Şahan'dan taraftara kalıyorum mesajı Trabzonspor'da geleceği merak edilen futbolculardan biri olan Olcay Şahan, Ç.Rizespor maçı öncesinde tribünlere giderek "Ben burada kalıyorum" dedi.

7 Fenerbahçe'nin Antalya maçı taktiği Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Antalyaspor maçında sahaya 4-1-4-1 taktiğiyle çıkacak. Slimani'yi kesecek olan Yanal, Soldado'ya görev verecek.

8 Dünyanın en çok kupa kazanan futbol takımları Real Madrid'in Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon olmasından sonra, en çok kupa kazanan takımlar listesi güncellendi. İşte 30 takımın yer aldığı o liste.

9 Dorukhan Toköz'ün son durumu Kasımpaşa maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından iyi olduğunu açıkladı.