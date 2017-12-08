Bursaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Başakşehir taraftarları UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan maçta Filistin'e pankart ve bayraklarla destek oldu.

Leipzig maçının yıldızı olan tecrübeli kaleci Tolga Zengin, sadece işini yaptığını ve performansının abartılmaması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın düşüşünün normal olduğunu ancak bu durumu düzelteceklerini söyledi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisinden daha iyi bir futbolcu izlemediğini söyledi.

Ronaldo: Tarihin en iyi futbolcusu benim

1 Konyaspor da UEFA'dan elendi UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes'e konuk olan Atiker Konyaspor, 1-1'lik sonucun ardından elendi.

2 Mehdi Bourabia'nın nefis golü Konya'ya yetmedi - İZLE Mehdi Bourabia, Guimaraes-Konyaspor maçında uzak mesafeden yaptığı harika vuruşla, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golünü attı.

3 Fikret Orman: Almanlar Beşiktaş'tan korkuyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alman basınının son 16'da Beşiktaş'ın Bayern Münih'e çıkmasını istemediğini söyledi.

4 UEFA'da seri başı takımlar belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz de turnuvaya veda ederken, bir üst tura çıkan ekipler belli oldu.

5 G.Saray'da hedef Filipe Luis ve Konoplyanka Sol bek ve sol kanat bölgelerine takviye yapacak olan G.Saray'da yönetim, Filipe Luis ve Konoplyanka'yı almak için girişimlere başladı.

6 Rıza Çalımbay, Sosa'yı idmandan kovdu Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, disiplinsiz davranış sergileyen Sosa'yı antrenmandan çıkardı.

7 Emre Belözoğlu: İtalya'da bana sivrisinek derlerdi Emre Belözoğlu, Inter'de oynadığı dönemde lakabının sivrisinek olduğunu açıkladı.

8 Vida arkadaşlarıyla vedalaştı Beşiktaş'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida, Dinamo Kiev ile son maçına çıktı.

9 Ozan Tufan Deportivo'ya transfer oluyor Son dönemde yedek kulübesine hapsolan Ozan Tufan'ın, Aykut Kocaman'ın izin vermesi durumunda İspanya'ya gideceği öğrenildi.