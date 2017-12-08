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Bursaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bursaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
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13' Bu dakikaya kadar iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor. Bursaspor'un 1 isabetli şutu var, Fenerbahçe ise henüz kaleyi bulamadı.

5' Mücadelenin ilk bölümünde, iki takım da orta saha mücadelesi veriyor.

1' Mücadelde ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya  Fenerbahçe başladı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geliyor.

Üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından zirveye daha da yaklaşan Fenerbahçe, zorlu virajda.

Bursaspor da kendi seyircisi önünde kazanarak, Fenerbahçe'nin önüne geçmek istiyor.

İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Aziz, Barış, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Dirar, Giuliano, Janssen

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