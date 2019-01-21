Bursaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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60' Fenerbahçe ileride top tutmakta zorlanıyor. Bursaspor ise bu dakikalarda beraberlik için bastırıyor.
51' Bursaspor gole çok yaklaştı. Umut Nayir'in yakın mesafeden vuruşu auta gitti.
50' Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından vuruşunu kaleci son anda çeldi.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Bursaspor 0-1 Fenerbahçe
40' Tunay Torun sağ kanatta Sadık'ı çalımlayarak sıfıra indi. İçeri gönderilen topu Mehmet Topal uzaklaştırdı.
35' Bu dakikalarda tempo düştü. Fenerbahçe topu Bursaspor'a bıraktıktan sonra rakibine boş alan bırakmıyor.
26' Bursa gole çok yaklaştı. Bursaspor'da Aytaç Kara'nın bomboş pozisyonda şutu auta gitti.
20' GOL.... Bursaspor 0-1 Fenerbahçe (Soldado)
Sağ kanattan Isla'nın ortasını altı pas içinde Soldado, rakibine rağmen muhteşem bir vuruşla tamamladı ve kaleci Muhammed'in sağından topu ağlara gönderdi.
15' Fenerbahçe köşe vuruşlarından bulduğu pozisyonlarla Bursaspor savunmasına zor anlar yaşattı.
8' Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldado'nun vuruşunda Bursaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
5' Mücadelenin ilk dakikalarında tempo yüksek.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Fenerbahçe ligin ikinci yarısını Bursa'da açıyor...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor.
Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarıya Bursaspor galibiyetiyle başlayarak, moral depolamak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Ekici, Dirar, Ayew, Soldado