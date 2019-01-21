Bursaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

Ailevi sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma'nın geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

Quaresma'dan bir ihtarname daha

İngiliz Devlet Televizyonu BBC, tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'yi analiz etti. Kanal, "Liverpool veya Arsenal'in küme düşme hattında olması gibi bir şey" dedi.

Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve yaptığı asistle eski günlerinden kesintiler sunan Arda Turan, Başakşehir'in aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

Ocak ayı transfer döneminde şimdiye kadar sadece Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'a eski futbolculardan "bizi alın" çağrısı geldi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan'ın çok çalıştığını ve 5 kilo verdiğini söyledi.

1 Moses'in sözleşmesindeki küme düşme maddesi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Moses'in, sözleşmesine "küme düşersek 3 milyon euro tazminat alırım" şeklinde bir madde koydurduğu öğrenildi.

2 Galatasaray Alan transferini bitirdi Alan ve kulübü Guanghzou Evergrande ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Dubai'ye gitti.

3 Göksel Gümüşdağ: Adebayor'u F.Bahçe'ye veririm Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Çelikler, F.Bahçe'nin Adebayor'u transfer edebileceğini söyledi.

4 Engin Baytar: Fatih Terim istesin koşa koşa gelirim Ocak ayı transfer döneminde şimdiye kadar sadece Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'a eski futbolculardan "bizi alın" çağrısı geldi.

5 Quaresma'dan bir ihtarname daha Ailevi sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Quaresma'nın geçtiğimiz hafta kulübe bir kez daha ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

6 Arda aylar sonra futboluyla gündeme geldi Trabzonspor maçında oynadığı futbol ve yaptığı asistle eski günlerinden kesintiler sunan Arda Turan, Başakşehir'in aldığı galibiyette önemli rol oynadı.

7 Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararlarına tepki Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcuların soyunma odasında ağladığını söyledi.

8 BBC: Fenerbahçe krizde İngiliz Devlet Televizyonu BBC, tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'yi analiz etti. Kanal, "Liverpool veya Arsenal'in küme düşme hattında olması gibi bir şey" dedi.

9 Beşiktaş'tan Kevin Nkoudou atağı Fransa'nın L’Equipe gazetesi, Beşiktaş'ın Tottenhamlı Kevin Nkoudou'yla büyük oranda anlaştığını yazdı.