Bursaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından zirveye daha da yaklaşan Fenerbahçe, zorlu virajda.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bursaspor
Harun
Ekong
Titi
Ertuğrul
Barış
Badu
Jorquera
Aziz
Batalla
Kembo
Stancu
Fenerbahçe
Volkan
Şener
Neustadter
Skrtel
İsmail
Josef
Topal
Dirar
Giuliano
Aatif
Janssen