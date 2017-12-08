Bursaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

1 G.Saray'da hedef Filipe Luis ve Konoplyanka Sol bek ve sol kanat bölgelerine takviye yapacak olan G.Saray'da yönetim, Filipe Luis ve Konoplyanka'yı almak için girişimlere başladı.

2 Ozan Tufan Deportivo'ya transfer oluyor Son dönemde yedek kulübesine hapsolan Ozan Tufan'ın, Aykut Kocaman'ın izin vermesi durumunda İspanya'ya gideceği öğrenildi.

3 Fikret Orman: Almanlar Beşiktaş'tan korkuyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alman basınının son 16'da Beşiktaş'ın Bayern Münih'e çıkmasını istemediğini söyledi.

4 UEFA'da seri başı takımlar belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz de turnuvaya veda ederken, bir üst tura çıkan ekipler belli oldu.

5 Konyaspor da UEFA'dan elendi UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes'e konuk olan Atiker Konyaspor, 1-1'lik sonucun ardından elendi.

6 Başakşehir kazandı ama Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Sporting Braga'yı 2 - 1 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı.

7 Ballon d'Or'un sahibi belli oldu Ballon d'Or'un bu yılki sahibi beklenildiği gibi Cristiano Ronaldo oldu.

8 Fatih Terim, Bosna Hersek Milli Takımı için görüştü Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Bosna Hersekli yöneticilerle görüştü. Terim: "Anlaşma olursa açıklayacağız" dedi.

9 Valbuena: Fenerbahçe'nin yeri Avrupa Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, şampiyon olmak istediklerini söyledi.