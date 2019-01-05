Bursaspor, Firmin Mubele'yi istiyor

Bursaspor, devre arası transferinde direkt 11'de forma giyecek 3 oyuncu almayı planlıyor.

Forvete, kanata ve orta sahaya takviye yapacak olan Bursaspor'un radarındaki golcü Firmin Mubele. Toulouse forması giyen 24 yaşındaki Kongolu futbolcunun 6 aylığına kiralanması bekleniyor.

Oyuncu ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, Fransız kulübüyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi. Öte yandan Bursaspor, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda Kerim Frei transferini de noktalamak istiyor. Kerim de, yine 6 aylığına Başakşehir'den kiralanacak.