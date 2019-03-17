Bursaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok. Deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Bursaspor: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Yusuf, Onur, Saivet, Sakho
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne