Bursaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü yok.
Deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bursaspor
Okan
Shehu
Chedjou
Ertuğrul
Umut
Badji
Aytaç
Latovlevici
Saivet
Yusuf
Sakho
Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Emre Taşdemir
Ndiaye
Donk
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Diagne