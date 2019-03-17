Bursaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Trezeguet transferiyle Diagne'nin performansının da yükseleceğini düşünen Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun alınmasını istedi.

Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 13. sıraya tırmanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal gözünü rakiplerinin maçlarına çevirdi. Yanal, Göztepe'nin ardından Bursaspor'un da yenilmesini bekliyor.

Antalyasporlu Amilton'un kendisine yaptığı harekete sinirlenen Sergen Yalçın, yoğun itirazlarda bulununca tribüne gönderildi.

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Şenol Güneş: Bana kalbini verene ihanet etmem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası geçen hafta kendisini istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili konuştu.