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Bursaspor, Henri Saivet'le anlaştı

Bursaspor, Fransız futbolcu Henri Saivet ile prensip anlaşmasına vardı.

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Bursaspor, Henri Saivet'le anlaştı

Bursaspor, Fransız futbolcu Henri Saivet ile prensip anlaşmasına vardı

Detaylar gelecek...

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