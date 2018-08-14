Bursaspor, Henri Saivet'le anlaştı

1Fatih Terim'in önceliği savunma
Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle başlasa da savunma hattındaki eksiklik Fatih Terim'i düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz, Maicon ve Donk'la özel toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.
5F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.
6Fenerbahçe'de gönderilecek 2 isim
Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği Slimani, Ferdi ve Berke'yi UEFA kadrosuna yazabilmek için oyuncu satmak zorunda. Hedefte Ozan ve Salih Uçan var.
7Beşiktaş Mitroglou'yu istiyor
Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'da oynayan Kostas Mitroglou'da karar kıldı. Yönetici Umut Güner'in kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
8Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor
Ankaragücü maçında Gomis'i yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, özür dilememesi halinde golcü futbolcuyu Göztepe karşısında da oynatmayacağı öğrenildi.
9Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif
Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.
10Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim
Galatasaray'a dönmek isteyen Ndiaye ve Denayer ile sarı-kırmızılılardan başka bir takıma gitmek istemediğini söyleyen Emre Akbaba transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
1Galatasaray'ın transfer listesindeki 3 isim
Galatasaray'a dönmek isteyen Ndiaye ve Denayer ile sarı-kırmızılılardan başka bir takıma gitmek istemediğini söyleyen Emre Akbaba transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
3Real Sociedad'ın Yusuf için yaptığı teklif
Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 11 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Genç futbolcunun da La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.
4F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.
5Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor
Ankaragücü maçında Gomis'i yedek bırakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, özür dilememesi halinde golcü futbolcuyu Göztepe karşısında da oynatmayacağı öğrenildi.
6Fenerbahçe'de gönderilecek 2 isim
Fenerbahçe, Finansal Fair Play kuralları gereği Slimani, Ferdi ve Berke'yi UEFA kadrosuna yazabilmek için oyuncu satmak zorunda. Hedefte Ozan ve Salih Uçan var.
8Beşiktaş Mitroglou'yu istiyor
Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, Marsilya'da oynayan Kostas Mitroglou'da karar kıldı. Yönetici Umut Güner'in kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.