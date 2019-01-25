Bursaspor, Kayseri deplasmanında 3 puan peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan bu zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, daha önce iki kez iki takımın karşılaşmasını yönetirken; 2016/17 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi sarı kırmızılılar 2-0, geçen sezon Bursa'daki lig maçını ise yeşil beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

Bursaspor'da bu maç öncesinde tek eksik Barış Yardımcı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içerisinde salonda çalışan Diafra Sakho ve Allano Lima ise maçın gidişatına göre sahada yer alacak. Kayserispor'da ise eksikler dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan ve Bilal Başakçıoğlu'nun yanı sıra kart cezası nedeniyle Şamil Çinaz, yeşil beyazlı ekibe karşı sahada olamayacak.

Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında galibiyet elde etmesi halinde geçtiğimiz sezonun performansına ulaşacak. Yeşil beyazlılar geçen sezon geride kalan 19 haftada 25 puan toplamıştı. Bu sezon ise şu ana dek geride kalan maçlarda Bursaspor, 22 puan elde etti. Böylelikle Samet Aybaba'nın öğrencileri, uzun bir aradan sonra ilk kez geçen haftanın performansını yakalayacak.