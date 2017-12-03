Bursaspor, Konya'dan 3 puan çıkardı

Süper Lig'de 14. hafta maçında Konyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Stancu, 32. dalikada Kembo ve 45. dakikada Aziz Behic attı. Bursaspor ligdeki yenilmezlik serisini 7. maça çıkardı.

BURSA PUANINI 24'E ÇIKARDI

Le Guen yönetiminde bu sezon müthiş bir ivme yakalayan Bursaspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alırken puanını da 24'e çıkardı. Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Atiker Konyaspor ise sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.