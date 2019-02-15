Bursaspor kritik maçta Rizespor'u ağırlıyor

Yeşil-beyazlılar 24 puan ile haftaya girerken, Karadeniz ekibi ise 2 puan gerisinde 22 puanda bulunuyor. Özellikle kazanan ekibin önümüzdeki haftalar adına avantaj yakalayacağı karşılaşma için her iki takım da hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu mücadele öncesinde özellikle Bursaspor’da önemli eksikler bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş sahada olamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düşen Aytaç Kara da forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Saadane, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

BURSA KAZANAMIYOR, RİZE FORMDA

İki takımın son maçlarına bakıldığında Çaykur Rizespor’un formda görüntüsü dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında başlayan ve bu maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasının 3’ünü kazandı ve 1 kez berabere kaldı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor deplasmandaki son 2 maçında da 3 puana ulaştı. Bursaspor ise 7 maçtır galip gelemiyor. Ligde son galibiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek alan yeşil-beyazlılar sonraki 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.