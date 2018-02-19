Bursaspor, Le Guen'le yola devam edecek

Özlüce Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Ali Ay, 8 haftadır galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.

Özellikle dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaları gerektiğini ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getiren Ay, "İyi bir kadroya sahibiz. Bugünleri de atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Alacağımız bir-iki galibiyetle yeniden yükselişe geçeceğiz." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEK FAYDA GETİRMEZ"

Ali Ay, teknik direktör Le Guen ve oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Camiada 8 haftadır galip gelememiş olmamız nedeniyle karamsar bir tablo çizilmeye başlandı. Genel olarak geçen sene yaşadığımız travmadan dolayı böyle endişe duyulduğunu düşünüyorum. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Dün akşamki maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitmemiz yönünde yorumlar var. Ben buna katılmıyorum. Teknik direktör değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak adına hocamızın arkasındayız. Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz."

Başkan Ay, camia olarak olumsuz tablodan kurtulup, umutla geleceğe bakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.