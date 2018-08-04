Bursaspor-MKE Ankaragücü maçında tribünler karıştı

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Cristiano Ronaldo şov yapmaya devam ediyor

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Şenol Güneş: Asıl sorunumuz takımın forveti kim

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Konyaspor'dan La Casa de Papel'li forma tanıtımı

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1 Genç güreşçi Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Ramazan Sarı altın, Feyzullah Aktürk ise gümüş madalya kazandı.

2 Mete Gazoz'dan bir altın daha Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix müsabakalarında klasik yay erkeklerde mücadele eden Mete Gazoz altın madalya kazandı.

3 Trabzonspor'dan anlamlı hareket Trabzonspor, Cagliari maçında sahaya Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıktı.

4 Tarık Çamdal'a Gümüşhanespor'dan teklif Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı ancak gelen teklifleri reddeden Tarık Çamdal'ın son talibi Gümüşhanespor oldu.

5 Fatih Terim'den yeni başarı sözü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni başarılar için kolları sıvadıklarını bildirdi.

6 Courtois, Real Madrid'e gitmek istiyor Thibaut Courtois, Chelsea için en iyi seçeneğin kendisinin Real Madrid'e satılmak olduğunu söyledi.

7 Junior Sornoza'dan nefis korner golü Copa Sudamericana 2. tur eşleşmesi ilk karşılaşmasında Fluminense, Defensor'u 2-0 mağlup ederken Junior Sornoza harika bir gol attı.

8 Süper Lig maçlarına kaçak yayın yasağı İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Süper Lig maçlarının kaçak olarak yayınlandığı bazı uygulamalara maç esnasında erişim yasağı getirilmesine karar verdi.

9 Arsenal'den Vida için 28 milyon euro İngiliz basını, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida için son olarak Arsenal'in teklif yaptığını açıkladı.