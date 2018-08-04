Bursaspor-MKE Ankaragücü maçında tribünler karıştı

Bursaspor ile MKE Ankaragücü, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadelenin ikinci yarısında tribünde olaylar çıktı. Tribüne çıkan emniyet ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Tribünün önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da, VIP Tribünü'nden gerginliğin yaşandığı Kuzey Kale Arkası tribünlerine geçerken, seyircilerin arasında girerek olayları sakinleştirdi.
Tansiyonun iki grup arasında yaşanan gerilimden yükseldiği belirtildi.
ANKARAGÜCÜ 2-0 KAZANDI
Süper Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Ankaragücü ile karşılaştı.
Dostluk rüzgarlarının estiği mücadeleye Bursaspor, Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Aziz Eraltay, Badji, Aytaç Kara, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş ilk 11’i ile başladı. Konuk takım Ankaragücü’nde ise Teknik Direktör İsmail Kartal, Hopf, Pinto, Kone, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mokhtar, Faty, Arif Morkaya, Bifouma, İlhan Parlak ve El Kabir ilk 11’ini sahaya sürdü.
Mücadele Ankaragücü’nün 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Başkent ekibinin gollerini 14. dakikada Younnes Mokhtar, 21. dakikada İlhan Parlak kaydetti.