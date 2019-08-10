Bursaspor, Olcay Şahan'la ilgileniyor

Mali kriz ile boğuşan Bursaspor'da transfer tahtasının açılmasına yönelik çalışmalar sonuç veriyor. Bursaspor'un yeni sezon için ilk olarak düşündüğü isimlerden biri Olcay Şahan.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, daha önce de birçok kez yeşil beyazlı ekibin gündeminde bulunan Olcay Şahan ile görüşme gerçekleştirirken, 32 yaşındaki oyuncunun ekonomik şartlar nedeniyle düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan ve Bursaspor’un teklifine sıcak bakan Olcay’ın, transfer tahtasının açılması sonrası imza atacağı ön görülüyor. Olcay Şahan dışında birçok isimle de görüşen Bursaspor yönetimi, transferleri ise lig başlangıcına yetiştirmek için çaba harcıyor.