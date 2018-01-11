Bursaspor Sow ile anlaştı

Moussa Sow için Al-Ahli Dubai yönetimi ile bir süredir temas içinde olan Bursaspor yönetimi, mutlu sona ulaştı. Golcü oyuncu, sezon sonuna kadar Bursaspor'da kiralık olarak forma giyecek.









SALI GÜNÜ GELİYOR

Buna göre sezon sonuna kadar Sow'u kiralayacak olan Bursaspor, kiralama bedeli olarak ise 750 bin Euro ödeyecek. Sow'un önümüzdeki hafta Salı günü Bursa'ya gelmesi beklenirken, resmi imzalarında atılacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, sarı lacivertli ekip ile 185 maça çıkarken 75 gol kaydetti ve 32 asist gerçekleştirdi. Bu sezon ise Al-Ahli Dubai'de 8 maça çıkan Sow, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.