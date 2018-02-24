Bursaspor taraftarları Özlüce Tesisleri'ne akın etti

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Özlüce Tesisleri'ne gelerek protestolarda bulunan Bursaspor taraftarları ve günvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
TARAFTARLAR TAKIM OTOBÜSÜNE KOŞTU GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
Yaklaşık 1000 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti. Maçın oynandığı stattan geç ayrılan Bursaspor kafilesi, sivil bir otobüsle tesislere yaklaşırken tansiyon iyice yükseldi.
Taraftarlar otobüse doğru koşarken, çevik kuvvet ekipleri ile taraftar arasında arbede yaşandı.