1 Bursaspor taraftarları Özlüce Tesisleri'ne akın etti Bursaspor taraftarları, Galatasaray maçında alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası Özlüce'ye akın etti.

2 Albayrak: Kimse bizimle uğraşmasın UEFA ile sıkıntılar olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Abdurrahim Albayrak, "Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz" dedi.

3 Fatih Terim, Mariano'yu soran muhabiri tersledi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası kendisine "Mariano'nun neden oynamadığı merak konusu." diyen muhabire "Kimin merağı? Kim merak ediyor?" diye cevap verdi.

4 Gomis: Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar mesaj gönderdi Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında sonra herkesten geçmiş olsun mesajı adlığını söyledi ve "Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da mesajlar gönderdi." dedi.

5 Aykut Kocaman ve Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

6 Galatasaray, Bursaspor'a 5 attı Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Gomis'in hat-trick yaptığı maçta Bursaspor'u 5-0 mağlup etti.

7 Valbune derbiye yetişecek Beşiktaş derbisi öncesi Valbuena'dan iyi haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Valbuena'nın derbide oynayacak durumda olduğu ifade edildi.

8 Aykut Kocaman: Derbide beraberlik kötü sonuç olmaz Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aykut Kocaman, "Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz ama alınacak 1 puan da kötü sonuç olmaz" dedi.

9 Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. En dikkat çeken eşleşme ise Milan-Arsenal arasında oldu.