Bursaspor, Tudor'u gündemine aldı

Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen'in koltuğu sallanıyor.

Son olarak Galatasaray karşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayı belli oldu.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu.

GİDERSE YERİNE TUDOR GELECEK

Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın başına, Aralık ayında Galatasaray tarafından görevine son verilen ve henüz boşta olan Igor Tudor getirilecek.