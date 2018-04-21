Bursaspor ve Osmanlıspor kazandı

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken Bursaspor, Karabük'te 4-1 yenerek düşme potasının 6 puan üzerine çıktı ve bir nebze rahatladı. İki başkent ekibini karşı karşıya getiren mücadelede ise Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek rakibinin üzerine çıktı.

BURSA'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor ile Bursaspor karşılaştı. Lige veda eden rakibi karşısında 35. dakikada Pablo Batalla ile öne geçen Bursaspor, üstünlüğünü koruyamadı. 45'te kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ergin Keleş'in vuruşunda kaleci Harun Tekin topu kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Murat Akın'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top Harun Tekin'in yanından ağlarla buluştu: 1-1.

Devre bu skorla bitecek derken hakem Serkan Çınar bu kez Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Moussa Sow hata yapmadı ve ilk 45 dakika yeşil-beyazlı ekibin üstünlüğüyle noktalandı.

Bursaspor, 60. dakikada Barış Yardımcı ile bir gol daha buldu ve iyice rahatladı. Duraklama anlarında Bursaspor bir penaltı daha kazandı. Pozisyonda Luis Ibanez kırmzı kartla oyun dışı kalırken penaltı vuruşunu kullanan Bogdan Stancu son sözü söyledi: 1-4. Maçın kalan bölümünde skor değişmedi ve yeşil-beyazlılar 3 puanı 4 golle hanesine yazdırmayı başardı. Bursaspor puanını 36'ya çıkardı, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

GENÇLER, G.SARAY'DAN SONRA KAZANAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

Ligde kalma çabası sergileyen iki başkent ekibinin mücadelesinde maça ev sahibi Gençlerbirliği iyi başladı. Ancak eşitliği bozan 26. dakikada Adrien Regattin ile Osmanlıspor oldu.

İkinci 45 dakikada istediği baskıyı kuramayan Ümit Özat'ın ekibi kalesinde golleri gördü. 74'te Regattin ve 77. dakikada Serdar Gürler ile golleri bulan Osmanlıspor iyice rahatladı. Kalan dakikalar başka gol sesi çıkmayınca kritik haftada gülen 3-0'lık skorla Osmanlıspor oldu. Osmanlıspor, puan cetvelinde rakibinin üzerine çıkarken 3 hafta sonra kazandı. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 32 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 30 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.