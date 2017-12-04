Bursaspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Süper Lig’in 14. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 24’e yükseltti.

7 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Lider Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil-beyazlılar, 65 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor. Ligde çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu periyotta hanesine ise 15 puan yazdırdı.

LE GUEN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Ligin ilk 7 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, hanesine de 9 puan yazdırmıştı. 7. haftadaki 3-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardından 8. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla birlikte 3-5-2 oyun sistemine geçen Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, bu değişikliğin meyvelerini de aldı.

Sistem değişikliğinin ardından çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yaşamayan Bursaspor, bu süreçte ilk 7 haftalık periyottan 6 puan daha fazla topladı.

BAŞAKŞEHİR'İN ARDINDA İKİNCİ

Bursaspor, lider Başakşehir’in ardından ligde en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu. İstanbul ekibi, son 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, yeşil-beyazlılar ise Fenerbahçe ile birlikte 7 maçtır yenilmiyor.