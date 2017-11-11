Bursaspor'da Agu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Bursaspor, son haftaların formda ismi Mikel Agu'nun sakatlık haberiyle sarsıldı. Nijerya milli takımına çağrılmasına karşın deneyimli oyuncu sakatlığı sebebiyle Bursa'ya dönmek zorunda kaldı.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada Mikel Agu'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Oyuncunun bonservisine sahip olan Porto Kulübü'nden onay geldikten sonra birkaç gün içinde ameliyatı planlanan Agu'nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Buna göre Mikel Agu, Bursaspor'un Süper Lig'de oynayacağı Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.