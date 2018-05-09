Bursaspor'da Badu ve Barış sezonu kapadı

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde başlarken oyunculardan kötü haberler geldi.
BARIŞ VE BADU SEZONU KAPADI
Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlık geçirerek maçı tamamlayamayan Emmanuel Badu ve Barış Yardımcı sezonu kapadı. Badu'nun iç yan bağındaki esnemeden ötürü, Barış'ın ise darbe aldığı kemiğinde çökme ve ileri derecede kemik ödemi nedeniyle sezonu kapadığı açıklandı. İki oyuncu Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Jires Kembo'nun da sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Bugün salonda çalışmasını sürdüren Jires'in Trabzonspor'a karşı oynayıp oynayamayacağı maç günü netleşecek.