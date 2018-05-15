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Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 18 Mart Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

 Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

MUHAMMED EMİN PROFESYONEL OLDU

Teknik direktör Mustafa Er tarafından geçen hafta A takım kadrosuna dahil edilen 16 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle 2020 yılına kadar profesyonel sözleşmeyi imzalayan genç oyuncuyu kutlayarak, başarılar diledi.

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