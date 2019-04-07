Bursaspor'da Samet Aybaba istifa etti

Bursaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
ALANYA MAÇINDAN SONRA AYRILDI
Sezon başından beri bir türlü istediği oyunu ortaya koymayan Bursaspor, sezon sonuna yakalaşırken küme düşme hattınının yalnızca 1 puan üzerinde bulunuyor.
Deneyimli teknik direktör Samet Aybaba, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından istifa kararını yönetime bildirdi ve görevinden ayrıldı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır."