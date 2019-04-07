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Bursaspor'da Samet Aybaba istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden ayrıldı.

Bursaspor'da Samet Aybaba istifa etti
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Bursaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

ALANYA MAÇINDAN SONRA AYRILDI

Sezon başından beri bir türlü istediği oyunu ortaya koymayan Bursaspor, sezon sonuna yakalaşırken küme düşme hattınının yalnızca 1 puan üzerinde bulunuyor.

Deneyimli teknik direktör Samet Aybaba, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından istifa kararını yönetime bildirdi ve görevinden ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır."

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