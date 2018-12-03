Bursasporlu Ertuğrul maçı setin üstünde izledi

Bursaspor'un altyapısından yetişen genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıda cezalı duruma düşmüştü.
21 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi kulüpten alınan izinle Bursaspor'un taraftar grubu 'Teksas'ın bulunduğu tribünden takip etti.
SETİN ÜSTÜNDE İZLEDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Güney Tribünü'nde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul Ersoy, taraftar ile birlikte tezahüratlara da eşlik ederek takım arkadaşlarına destek verdi.