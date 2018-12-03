Seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, bir kez daha Trabzonspor Başkanı seçildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı Adem Ljajic'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelede futboldan çok Cüneyt Çakır'ın VAR kararları konuşuldu.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide tartışmalı bir an yaşandı. Vida'nın eline çarpan topta hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı penaltı golü ile kazanmalarına rağmen oyundan hoşnut olmadığını söyledi.

2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

1 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

2 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

3 UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası 2021 yılından itibaren, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında 3'üncü bir turnuvanın daha oynanacağı duyuruldu.

4 Şenol Güneş: Oyundan memnun değilim Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı penaltı golü ile kazanmalarına rağmen oyundan hoşnut olmadığını söyledi.

5 Bursasporlu Ertuğrul maçı setin üstünde izledi Cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy, maçı Teksas grubunun bulunduğu tribünden takip etti.

6 Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

7 ABD Milli Takımı'nda Berhalter dönemi ABD Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Gregg Berhalter getirildi.

8 Ljajic: Kalpten oynadık Attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren isim olan Ljajic, "Bu galibiyetle büyük bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik" dedi.