Bursasporlu futbolcular bugün de idmana çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, kriz sürüyor.
Paralarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmama kararı alan Bursasporlu futbolcular, kondisyon salonunda çalışmışlardı.
BUGÜN DE ÇIKMADILAR
Bugün de sabah 10.00’da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan oyuncular, yine kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi.
4 AYDIR PARA ALMIYORLAR
Bursaspor yönetiminin 4 aylık alacakları bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.