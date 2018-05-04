Bursasporlu futbolcular bugün de idmana çıkmadı Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da futbolcular, 4 aydır para alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto etmek için idmana çıkmadı. 04.05.2018 - 14:40