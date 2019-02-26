Bursasporlu futbolculara psikolojik destek

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlardan olan Bursaspor, puan cetvelinde küme düşme hattına geriledi.
9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Samet Aybaba yönetimindeki yeşil-beyazlılar, oynadığı son 9 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Bu kötü sonuçların ardından Bursaspor 16. sırada yer aldı.
ÇIKIŞA GEÇMEK İÇİN PSİKOLOG TUTTULAR
Geçtiğimiz sezon, küme düşmekten son hafta kurtulan Bursaspor, bu sene de aynı kaderi yaşamak istemiyor.
Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken, Bursaspor sadece 24 puan toplayabildi.
Bu durumdan bir an önce kurtulmak istemeyen yeşil-beyazlarda yönetim, futbolcuların psikolojik anlamda iyi olması için klinik psikolog Yalçın Kireççi ile anlaştı.