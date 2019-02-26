Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Bursasporlu futbolculara psikolojik destek Süper Lig'de küme düşme hattına gerileyen Bursaspor’da oyuncuların mental destek almaları için klinik psikolog Yalçın Kireççi göreve başladı.

2 Mathieu Valbuena: Onurumuz için oynadık Mathieu Valbuena, FB TV'de Beşiktaş maçını değerlendirdi. Fransız futbolcu inanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını belirtti ve "Onurumuz, gururumuz için oynadık." dedi.

3 Galatasaray'dan TFF'ye Erzurumspor maçı başvurusu Galatasaray, 3 Mart Pazar akşamı 19.00'da oynanacak BB Erzurumspor maçının öğlen saatlerinde oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Metorolojiye göre pazar akşamı Erzurum'da hava eksi 12 derece olacak.

4 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında Dünyanın önemli spor gazeteleri, 3-3 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı. İngiliz BBC Sport, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi" dedi.

5 Taraftar tepkisi Diagne'yi depresyona soktu Galatasaray'da Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Diagne'nin sakat olmadığı, psikolojik olarak kendini iyi hissetmediği için oynamak istemediği ifade edildi.

6 Volkan Demirel'in gol sevinci Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golde büyük bir sevinç yaşayan Volkan Demirel, yaptığı hareketlerle siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

7 Demirkol: Sahada iyi insan değil iyi futbolcu olacaksın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendiren Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın performansını yorumladı. Demirkol, bir futbolcunun önce saha içinde iyi bir profesyonel olması gerektiğini söyledi.

8 Karius yine beklentilerin altında kaldı Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, Fenerbahçe derbisinde de vasatı aşamadı. Alman eldiven, Hasan Ali'nin şutunu kurtarmak için çabalasa da topu ağlarında gördü.

9 Hasan Ali'nin golünde FB TV spikerlerinin sevinci Fenerbahçe'nin unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı Beşiktaş maçına Hasan Ali'nin golü damga vurdu. Milli sol bekin nefis golünde FB TV sunucuları da kendinden geçti.