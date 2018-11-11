Bursasporlu futbolculardan asker selamı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Dermeşkanlı köyünde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nisan ayında Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit olmuştu.
Şehit Çobanoğlu'nun eşi Yasemin Çobanoğlu, Bursaspor-Kasımpaşa maçını protokol tribününden takip etti.
ASKER SELAMIYLA DESTEK
Maç öncesinde Hakkari’deki şehitler için saygı duruşunda bulunan futbolcular, taraftarlardan büyük alkış topladı.
Bursasporlu futbolcular ise maç başlamadan önce protokol tribününün önüne gelerek, Bursaspor formasıyla maçı seyreden Yasemin’i asker selamıyla selamladı.