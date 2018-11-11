Bursasporlu futbolculardan asker selamı

Karadeniz basını, Trabzonspor yönetiminin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la yollarını ayıracağını iddia etti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersan Gülüm, futbol kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza attı. Gülü, futbol kariyerini Whittlesea United takımında oyuncu-antrenör olarak sürdürecek.

Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

Kayserispor maçında sakatlanan Muslera'nın kafasına 12 dikiş atıldı. Kanlar içinde kalan tecrübeli kaleci, takımını yalnız bırakmamak için özel bandajla oyuna devam etti.

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Rıdvan Dilmen: G.Saray büyük takım değil

Rıdvan Dilmen, Kayseri'den 3 puanla dönen Galatasaray'ı analiz etti. Dilmen, "Galatasaray iyi takım değil, büyük takım değil, ama büyük kulüp" dedi.