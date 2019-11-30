Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Şenol Güneş: Almanya ve Fransa gelsin A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, EURO 2020'de Almanya, Fransa ve İzlanda ile eşleşmek istediğini söyledi.

2 Bursasporlu tarafları taşıyan minibüs kaza yaptı Adanaspor deplasmanına giden Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs, Eskişehir'de tıra çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken 17 kişi yaralandı.

3 Galatasaray, Onyekuru transferini bitirdi Galatasaray, Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralıyor. Monaco ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı isme devre arasında imzayı attıracak.

4 EURO 2020'de kura çekimi bugün Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. A Milli Takımımızın rakipleri belli olacak.

5 Anadolu Efes'in galibiyeti rekorla taçlandı THY Avrupa Ligi'nde, Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin, Bayern Münih'i yendikleri maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırarak tarihe geçti.

6 Fransa, Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor EURO 2020 kura çekimi için Bükreş'te olan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Fransa'nın turnuvada Türkiye ile karşılaşmak istemediğini söyledi.

7 Merih Demiral, EURO 2020'nin en iyileri arasında A Milli Takımımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral, EURO 2020 grup eleme maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

8 Arsenal, Emery'nin işine son verdi Arsenal'de Mesut Özil'le yaşadığı sorunlarla büyük eleştiriler alan Unai Emery'nin görevine son verildi.

9 Rahmi Koç, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Çebi, Divan Kurulu üyesi olan Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.