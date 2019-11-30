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Bursasporlu tarafları taşıyan minibüs kaza yaptı

Adanaspor deplasmanına giden Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs, Eskişehir'de tıra çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken 17 kişi yaralandı.

| İHA
Bursasporlu tarafları taşıyan minibüs kaza yaptı
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Alınan bilgiye göre, olay, sabah saat 07.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

17 TARAFTAR YARALANDI

Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara yolu 10'uncu kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tıra arkadan çaptı.

Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı - VİDEO

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Öte yandan, yaralı Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig’de bugün oynanacak olan Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.

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