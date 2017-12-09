Bursasporlu Titi: Penaltı kararı şüpheli

Bursaspor, 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye evinde 1-0 kaybetti. Yeşil beyazlı oyuncu Jires Titi maç sonrası yaptığı açıklamada alınan mağlubiyetten ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

PENALTI KARARI ŞÜPHELİ

Bursaspor'un savunma oyuncusu Titi'nin gündeminde ise hakem Ali Palabıyık vardı. William Ekong'un Janssen'i düşürmesi sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya ilişkin görüşlerini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Penaltı kararı şüpheli. Penaltının doğru karar olduğunu düşünenler kadar, olmadığını düşünenlerin sayısının da fazla. Nihayetinde penaltı kararı verildi ve biz bu golü yedik" dedi.