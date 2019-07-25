Bursaspor'un stadında kablolar çalındı

Geçtiğimiz sezon küme düşen Bursaspor, ekonomik olarak da zor günler yaşıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak yaşanan hırsızlık olayıyla sarsıldı.

600 BİN LİRALIK ZARAR

Bursaspor'da birkaç aydır süren hırsızlık olayı, şimdilerde ortaya çıktı. Bursa Kent gazetesinin haberine göre, aylardır belirli aralıklarla stada giren hırsızlar kulübü yaklaşık 600 bin TL zarara uğrattı.

Kuzey Kale Arkası tribününden kilitleri patlatan hırsızlar stada girerek ilk etapta bazı kabloları kesip yaklaşık 100 bin TL'lik hasar veriyor. Olayın fark edilmesi sonrası kilitler yenileniyor, suç duyurusu yapılıyor ancak hırsızlar yaklaşık 1 ay sonra yeniden gelip aynı yöntemle kabloları kesip çalmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Stadı'nı adeta mesken tutan hırsızlar, güvenlik açığından faydalanarak ışıklandırma kablolarını da satarak zararın boyutunu 600 bin liraya kadar çıkarıyor.

Şikayetler üzerine gelen polisler bir kişiyi suç üstü yakaladılar. Yakalanan şahıs, hırsızlık olayını 2 kişi yaptıklarını itiraf etti.

SİGORTA KARŞILAYACAK

Konuyla alakalı konuşan eski stat müdürü Sedat Şen, "Sigortası olduğu için mahkeme tarafından bu zararın karşılanmasını talep ettik. Sigorta şirketi eksper yolladı ve kusurun bizde olmadığı anlaşıldı. Ancak zarar büyük olduğu için devletin eksperi de inceledi ve tekrardan kusursuz olduğumuz anlaşıldı. Hasar sigorta şirketi tarafından karşılanacak" dedi.