Bursa'yı yenen Karşıyaka 3'te 3 yaptı

Karşılaşmaya Taylor ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 2. dakikayı 7-2 önde geçti.

Rakibinin bu başlangıcına Olaseni ve Freeman ile cevap veren Bursaspor karşısında iyi oyunu sürdüren İzmir temsilcisi, 6. dakikada 7 sayılık (10-17) fark yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-18 önde bitirdi.

KARŞIYA'DAN 11 SAYI FARK

İkinci periyoda da hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 11. dakika bulduğu sayılarla farkı 9'a kadar çıkardı: 18-27. Özellikle pota altında aldığı ribauntlarla rakibine üstünlük kuran İzmir temsilcisi, 14. dakikada farkı çift hanelere (22-32) yükseltti. Çeyrek genelinde daha temkinli oynayarak 24 saniyeleri sonuna kadar kullanan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, 24. dakikayı Pınar Karşıyaka 51-43'lik skorla önde geçti. Yoğun seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Jones ve Freeman'ın ön plana çıktığı hücumlarla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı eritti (55-57) ve son dakikaya girilirken maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 58-57. Bu baskıyı kırarak Yunus Emre Sonsırma ve Nusret Yıldırım ile üst üste üç sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, final periyotuna 63-58 önde girdi.

Son periyota Metecan Birsen ve Yunus Emre Sonsırma'nın basketleriyle başlayan İzmir ekibi, 11-0'lık seri yakalayarak farkı 32. dakikada tekrar çift hanelere (58-68) çıkardı. Frutti Extra Bursaspor tempolu oyunuyla farkı kapatmaya çalışa da rakibi karşısında daha diri duran Pınar Karşıyaka, kalan dakikalarda kontrolü kaybetmedi ve karşılaşmadan 85-77 galip ayrıldı.