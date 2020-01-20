Buruk: İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada, "İlk defa şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışıyorum. İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. Bunun hırsını, isteğini, hayalini, birçok şeyi kendi içimde barındırıyorum." dedi.

İKİ KULVARDA YARIŞMAKTAN MUTLUYUM

"Avrupa Kupası'nda da devam eden bir takımız, bu ikisini bir arada götüren bir takımın hocası olmak beni çok mutlu ve motive ediyor." sözlerini kullanan Buruk, "Oyuncularımızı da başarılar motive ediyor. Daha önce Akhisarspor'la Türkiye Kupası kazanmıştım. Bu sevinci yaşamıştım. Çok düşük bütçelerle kurulmuş, böyle bir takımda kupa kazanmak benim için çok önemli ve değerliydi. İnşallah bu sene de şampiyonluk kupasını gören teknik adam olurum. Bunun hayalini kuruyorum. Bu iş zor bir iş. Hayaller kuracaksınız, bunun peşinden koşacaksınız, takım olarak en iyisini yapacaksınız.. Hem benim, hem oyuncularımın hayali bu sene kupa kazanmak." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerini de değerlendiren Buruk, "Herkes aynı şeyleri düşünüyor. Bu yarışın içinde olmak. Bunu düşünen 5-6 takım var. Herkes şampiyonluk hayali kuruyor. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Zorlu bir dönem olacak, ne zaman buradaki takım sayısı azalır, bunu bilemeyiz. Herkesin birbirini yendiği bir dönem oldu, son haftalarda şampiyonluğa oynayan takımların daha az puan kaybettiğini görüyoruz. Tahminim 7-8 haftadan sonra biraz daha ligin şekilleneceğidir ama şu anda bütün takımlar yarışın içerisinde ve herkes aynı hayali kuruyor." ifadelerini kullandı.