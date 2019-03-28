Büşah Gençer A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

A Milli Takımımız EURO 2020 elemelerine iyi bir başlangıç yaptı.

15 yıl sonra yeniden Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkan A Milli Takım, ilk olarak Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Millilerimiz 2. maçında ise Eskişehir'de ağırladığı Moldova'ya 4 attı ve 2'de 2 yaparak Fransa'yla birlikte grubun zirvesinde yer aldı.

Spor yorumcusu Büşah Gencer, A Milli Takım'ın gösterdiği performası değerlendirdi.

ŞENOL GÜNEŞ ŞANSLI BİR TEKNİK ADAM

Büşah Gençer'le yaptığımız röportaj şu şekilde:

-Şenol Güneş’in gelmesiyle A Milli Takım bir ivme kazandı görüşleriniz nelerdir?

"Şenol Güneş hocanın farkı tabii ki farkedildi. Milli Takım’ın Güneş’le kazandığı taktiksel başarı ve ideal 11 oluşumu noktasındaki ivmeler tartışılmaz. Yalnız kim ne derse desin Şenol hoca şanslı bir teknik adam..."





-Takımın gençleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Şenol hocam “Şanslı” diyorum çünkü elinde çok iyi bir jenerasyon var. Bu gençleşmiş, mücadeleci ve akılcı jenerasyonu Lucescu ile ekibi sağladı, meyvesini de inşaallah Şenol hoca ve biz Türk Milleti yiyeceğiz. Bir aksilik çıkmaz bu genç takım birbirine alışıp kenetlenirse tüm finallerde varolacaktır."





-A Milli Takım'ın gruptaki asıl rakibi kim ve EURO 2020'ye gidebilir miyiz?

"H Grubu’nda Fransa, İzlanda ve Türkiye var. Geri kalan Arnavutluk, Andorra ve Moldovya bana göre figüran. İlk maçlarda grubun iki figuranıyla oynayan Türkiye, “fikstür moral motivasyonu”yla başlamanın avantajını yakaladı, bu çok iyi. Andorra, Arnavutluk ve Moldovya maçları Türkiye için toplam 18 puan demektir. 2 İzlanda maçından alınacak 4 puan ve 2 Fransa maçından da toplanabilecek 4 puan Türkiye’ye 26 puan getirebilir. Ben Türkiyemizin bu yeni jenerasyonla Euro 2020 finallerine gideceği görüşündeyim."